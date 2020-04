Pustý hrad je zrúcanina nad Zvolenom, nazývaný aj ako Zvolenský hrad. Parkovisko,odkiaľ sa začína turistický chodník vidieť už z hlavnej cesty. Dúfali sme, že tu nestretneme veľa turistov..a tak aj bolo.

K Pustému hradu sa dostanete po modro označenom chodníku od parkoviska a je strednej náročnosti. Začína sa drevenými schodmi pri parkovisku. Cestička vedie lesíkom až po Dolný hrad . My sme sa stavili pri každej vyhliadkovej "plošine" a spravili sme si kopu fotiek s výhľadom na mesto a okolie.

Smerom na Dolný hrad (A.Sz.)

Dolný hrad poskytuje miesto na oddych a keď patríte medzi Casherov, tak tu nájdete aj nejaké ukryté krabičky. Vraj tu stráži zakliaty mních svoje poklady, ale tie naše krabičky teda nikto nestrážil :-)

Dolný hrad (A.Sz.)

Strmým kopcom sa dostanete z Dolného hradu na Horný hrad. Posledných pár metrov dajú zabrať schody, ale za ten výhľad to stojí.

Rozlohou je Pustý hrad jeden z najväčších hradov na Slovensku. Navštívili sme už viacero zrúcanín, ale táto má niečo do seba. Rekonštrukcia ešte stále prebieha, ale je tu množstvo miest na sedenie a tiež nechýbajú informačné tabule. Sme vo výške 570m.

Horný hrad (A.Sz.)

Scenérie sme sa nevedeli vynadívať a za to šľapanie do kopca nám to určite stálo. Pofotili sme si okolie, osviežili sme sa, zjedli sme domácu klobásku (áno,ako správny turisti) a vybrali sme sa ďalej po modrej. Ak sa chcete dostať späť na parkovisko tak treba ísť smerom na Zvolen/Pod dráhami.

Smerom k parkovisku (A.Sz)

Pri informačnej tabuli (A.Sz)

Cestu dole k parkovisku sme zdolali prechádzkovým tempom. Kochali sme sa prírodou. Celá túra od parkoviska po Horný hrad a späť nám zabrala necelé 3 hodiny už aj s pauzou na oddych a množstvom prestávok na fotenie. Pozrite si fotky a uznajte - oplatí sa navštíviť, že?