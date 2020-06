Skalisko - Volovec

Skalisko, nazývaný aj ako Volovec, nájdete neďaleko mesta Rožňava. Nachádza sa vo výške 1293 m.n.m..

Na výstup na Volovec som sa odhodlávala celé roky. Vždy bolo niečo iné bližšie, kratšie, menej náročné, alebo nám nevyšlo počasie, alebo .... čokoľvek iné. Ak by som bola zástancom zimnej turistiky (čo nie som), určite by som sa pripojila k Novoročnému výstupu na Volovec, ktorý organizujú miestny už celé roky.

My sme sa vybrali pekný májový deň na zdolanie tohto kopca :-) Šli sme od Rožňavy a pred obcou Čučma sme odbočili doprava. Je tadiaľto síce horšia cesta a treba si dávať pozor na výtlky, ale ak si dáte pozor, tak v pohode zájdete aj bez tereňáka až k tabuli Grexa. Tu môžete kľudne aj parkovať. Berte prosím ohľad na to, že sa tu ťaží drevo a musíte nechať dostatok miesta pre nákladné autá. Odtiaľto sme šli pešo po žltej.

Grexa (A.Sz.)

Žltá vedie ďalej po rekreačné stredisko Gujapalag. Toto miesto už teraz nie je využívané a mierne pripomína Mesto duchov.

Gujapalag (A.Sz.)

Opustený bazén (A.Sz.)

Naším ďalším cieľom bola chata Volovec. Terén až po chatu vedie viac-menej cez les. Stúpanie tu nie je veľké, je to taká pohodová prechádzka hore-dole kopcami a s krásnymi výhľadmi popri ceste.

Smerom ku chate (A.Sz)

Smerom ku chate (A.Sz.)

Pri chate Volovec je pekný altánok s možnosťou opekania, v chate je možné sa občerstviť a nabrať silu na výstup. Aktuálne sme vo výške 1132m. Už tušíme, že to najvyššie stúpanie nás iba čaká. Pokračujeme ďalej po zelenej na Skalisko.

Altánok (A.Sz.)

Chata Volovec (A.Sz.)

Úsek od chaty po Skalisko síce nie je dlhý, ale dá poriadne zabrať. Na prvú šupu to ani nedávame. Potrebujeme na chvíľu zastať a načerpať sily. V momente keď vidíme informačnú tabuľu už vieme, že sme to zvládli. Aj by som si zaskákala od radosti, ale to by už moje nohy nezvládli :-)

Informačná tabuľa (A.Sz.)

Skalisko (A.Sz.)

Sme vo výške 1293m. A ten výhľad...je nádherný. V diaľke vidieť Tatry. Vyliezli sme po skalách až navrch aby sme si spravili nejaké fotky. Žiaľ sme sa tu nevedeli zdržať dlhšie, lebo strašne fúkalo a každú chvíľu som mala pocit, že ma odfúkne.

Výhľad Skalisko (A.Sz.)

Výhľad na Tatry (A.Sz.)

Skalisko (A.Sz.)

Skalisko (A.Sz.)

Späť sme šli po tej istej trase, ktorou sme prišli. Celá túra trvala 5 hodín a dokopy to bolo 15,35 kilometrov. Až na posledné stúpanie bola túra pohodová, striedali sa kopce nahor a nadol. Dosiahli sme prevýšenie 779m. Výhľad bol nádherný a kvôli nemu sa sem ešte určite vrátim. Možno aj na Nový rok :-)