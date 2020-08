Keď nie Slovinsko, tak aspoň naše Slovensko

Možno to bude opäť príbeh o Honde v daždi ako minule. Ale tentoraz meníme lokál a miesto Rumunska zostávame na Slovensku a určite navštívime aj naše veľmi obľúbené Maďarsko.

Mohla to byt krásne naplánovaná dovolenka okolo Slovenska. Nebyť dažďa, ktorý nás sprevádza na takmer každom výlete ma motorke.

Takže sme zrušili ubytovanie, zmenili sme trasu a vydali sme sa na cestu neskôr.

Aby sme nemali núdzu o "srandičky", hneď prvý deň sa v partii stratila ŠPZka. Išli sme ju hľadať? Ale kdeže... Ani sme nevedeli kde medzi Rimavskou Sobotou a Štúrovom sme ju stratili. Nahlásilo sa.. . Šli sme ďalej. Toto nám predsa našu dovolenku hneď prvý deň nepokazí.

Honda na cestách (A.Sz.)

1.deň: Rimavská Sobota - Salka - Chľaba, Chľaba - Visegrád - Štúrovo - Chľaba

Prvé dva dni sme mali vybavené ubytovanie u kamaráta v Chľabe (okres Nové Zámky). Okolie je nádherné, hneď neďaleko tečie rieka Ipeľ, ktorá je naplno využívaná aj na splav, rybárčenie a člnkovanie. Uličky lemujú prastaré pivničné rady.

Dnešný cieľ: Visegrád,alebo inak Fellegvár. Prešli sme hraničným priechodom v Štúrove bez akéhokoľvek zdržania. Visegrád vidieť už zdiaľky. Tento krásne zrekonštruovaný hrad ponúka nádherné výhľady na Dunaj a okolité mestečká. Že veľa superlatívov? Visegrád si ich zaslúži. Hrad síce nie je veľký, ale zato poskytne veľký zážitok. Nezabudnite si pozrieť aj panoptikum v areáli. Vstupné stojí iba 1700Ft a parkovisko je hneď pod prístupovými schodmi do hradu. Parkovanie grátis pre motorkárov.

Visegrád (A.Sz)

Visegrád (A.Sz)

Visegrád (A.Sz.)

Cestou späť k ubytovaniu sme sa zastavili v Stredovekej reštaurácii v Štúrove.Hneď pri vstupe si nás odchytil pánko z obsluhy a dal nám stôl iba keď sme sľúbili, že nebudeme jesť burinu, ale poriadne mäso. Jedálny lístok nám hodili na stôl so slovami, aby sme si vybrali niečo na žranie. Je sa tu výhradne rukami. Že chcete vidličku? Nech sa páči, pri pulte vám podajú vidly na seno ak si prajete. :-) Porcie sú hodné aj pre poriadnych chlapov. Pivo nám doniesli v plechových hrnčekoch, z ktorých možno pila moja stará mama kedysi mlieko. Zdá sa vám to "cez"? Musím sa priznať, že najskôr sme zostali v pomykove, ale potom sme si začali užívať obsluhu aj celkovú atmosféru tohto miesta. Ak chcete luxusnú reštauráciu, choďte inde, ak sa chcete ale schuti zasmiať, správať sa tak kúsok sedliacky, určite nevynechajte toto miesto. My ho vrelo odporúčame. :-)

Stredoveká reštaurácia Štúrovo (A.Sz.)



Dažďu sme sa úspešne celý deň vyhli, zato večer nás čakala riadna búrka. My sme sa o to už ale nestarali. V miestnej krčmičke v Chľabe sme sledovali dážď s čapovaným pivkom v ruke. :-)

2. deň: Chľaba - Esztergom - Chľaba

Po výdatnom spánku sme mali na dnes v pláne navštíviť Baziliku v Esztergome. Alebo inak : Katedrálu Panny Márie a svätého Adalberta. Počas tureckých vojen bola táto katedrála zničená, ale po rokoch sa ju podarilo znovu vystavať. Je tiež najvyššou pamiatkou v krajine.

Zaparkovali sme hneď pod katedrálou. Vstupné nás stálo 1500Ft, ale každý jeden cent stál za to. V rámci vstupného môžete navštíviť aj kostol, kupolu odkiaľ sú nádherné výhľady na mesto a výstavné siene skrývajú ozajstné poklady nad ktorými budete otvárať ústa.

Katedrála Esztergom (A.Sz.)



Vedľa katedrály je Hradné múzeum. Vstupné je 1600Ft a hoci miestnosti nie sú zariadené, stojí za návštevu.

Esztergom (A.Sz.)



Pred odchodom sme si ešte porobili parádne fotky pri parkovisku a fičali sme späť do Chľaby. Čakal nás totiž špeciálny program - a to splav Ipľa a Dunaja.

Pred Katedrálou v Esztergome (A.Sz.)



S kanoistikou som teda nemala doteraz absolútne žiadne skúsenosti a keďže nie som ani najlepší plavec, tak som mala kúsok aj obavy. Dodatočne musím skonštatovať, že to pre mňa bol brutálny zážitok a určite ho vrelo odporúčam každému vyskúšať. My sme síce mali vlastné kanoe, ale popri Dunaji je možnosť si tieto parádičky zapožičať. Pozdĺž pokojného Ipľa sme sa dostali až na Dunaj. Tam sme si spravili malú prestávku pri brehu a okúpali sme sa. Ďalej sme sa plavili až k Szobu, ktorý patrí už pod Maďarsko. Tu sme si dali výborné višňové pivko a burger na teraske s výhľadom na Dunaj. Plavba domov bola už pokojná, nikam sme sa nenáhlili napriek černote, ktorá nás vytrvalo prenasledovala :-) Ten pokoj, krásnu prírodu a super partiu som si naplno užila a už teraz zvažujem, kde by som si tento zážitok mohla opäť zopakovať.

Splav rieky Ipeľ (A.Sz)

Splav rieky Ipeľ (A.Sz)

3. deň: Chľaba - Bohunice - Štiavnické Bane - Lehota pod Vtáčnikom - Bojnice

Dnes nás čakala cesta do Bojníc. Viezli sme sa od Chľaby cez Bohunice smerom na Štiavnické Bane. Od Bohuníc na Štiavnické Bane sa nachádza raj pre motorkárov. Pekná cestička vedie v lesíku a cez krásnu prírodu, na ktorú som sa nevedela vynadívať. Štiavnicu a jej okolie zbožňujem a máme ju pochodenú krížom-krážom. Ale o tom možno inokedy :-) Máličko od Bojníc sme sa stavili v Lehote nad Vtáčnikom, kde je Technické auto-moto múzeum. Strávili sme tu približne hodinu, pozreli sme si aj Múzeum hračiek, ale na to aby sme si pozreli detailne všetko, museli by sme tu stráviť minimálne jeden celý deň. Navštívili sme už rôzne múzeá tohto zamerania aj v zahraničí, ale tu sme toho videli zatiaľ najviac a maximálne prekonalo naše očakávania. Vstupné 5€ veľmi príjemne prekvapilo.

Technicke auto-moto muzeum v Lehote pod Vtačnikom (A.Sz)

4. deň: Bojnice

Čo by to bol za výlet v Bojniciach, keby sme nenavštívili ZOO a Bojnický zámok. Motorky sme sa dnes neplánovali ani dotknúť a to znamenalo, že máme času habadej a vízia pivka kedykoľvek počas dňa v týchto horúčavách tiež nebola na zahodenie. :-) Bojnické Zoo a Bojnický zámok asi pozná väčšina z vás. Vstupné do Zoo je 8€, a je tu ozaj veľa zvieratiek, ktoré sme hneď ráno videli v plnej paráde. Strávili sme tu asi dve hodinky s tým, že sme sa nikam neponáhľali. O to väčší šok nás čakal, keď sme zistili, že v rade pred Bojnickým zámkom je asi sto ľudí a rad sa posúva slimačím tempom. Dôvod? Korona. Púšťali iba po rodinkách s odstupom asi 15-20 minút a boli im úplne jedno či "rodinka" bola dvojica kamarátov alebo 10-členná rodina s 5 deťmi. Kým sme sa dostali na rad a pustili našu "rodinku" pozostávajúcu s nášho kamaráta a mňa s priateľom, tak ma maximálne prešla chuť na celý zámok. Zaplatili sme 13€ za veľký okruh - galerijný a zámocký. Mňa osobne najviac zaujala záhrada, jaskyňa pod hradom a areál zámku.

Bojnický zámok (A.Sz.)

Bojnická záhrada (A.Sz)



Asi si viete predstaviť ako dobre nám padlo čapované pivko Bakalár U brčkavej mačky pod zámkom :-) A aby som nezabudla, za návštevu určite stojí aj Panský pivovar neďaleko centra Bojníc. Vyskúšajte ochutnávku 5 pív ak sa neviete rozhodnúť ktoré pivo si dať. Obsluha je veľmi príjemná, prostredie priam láka na dlhšie posedenie pri remeselníckych pivkách, ktoré ponúkajú.

Panský pivovar (A.Sz.)

5. deň : Cesta domov: Bojnice - Šturec - Harmanec - Tisovec - Rimavská Sobota

Aj tento výletík sa skončil. Jasné, nebolo to Rumunsko, na motorke sme sedeli iba niečo cez 700 kilometrov, ale keďže je situácia taká aká je vo svete, tak z plánovaného Slovinska zostalo naše Slovensko. Ale však aj na Slovensku máme krásne miesta, ktoré stoja za návštevu, a hoci máme cesty také aké máme , aj tu sa nájdu cestičky hodné motorkárov. Vyššie som spomínala okolie Štiavnických baní. Tak isto odporúčame aj trasu Šturec - Harmanec - BB. Samozrejme ani ten dážď nás nakoniec neminul cestou domov. Každý kto nás pozná vie, že keď sadneme na motorku, tak určite bude pršať napriek predpovedi slnečného počasia. :-)

Tak sa teda zatiaľ lúčim a na záver ešte dopĺňam kde sme mali ubytovanie, a kde sme jedli v Bojniciach - možno sa inšpirujete.

Ubytovanie:

Vendelín Apartámy - parkovanie na pokojnej ulici. Priestranné izby s balkónom, moderne zariadené. Komplet vybavená kuchyňa a do centra to máte 5min.pešo.

Ubytovanie Zelený dom - parkovanie vo dvore. Menšie izby s posteľami na poschodí. Komplet vybavená kuchyňa, do centra cca 8 min.pešo

Jedli sme:

Starý dom - reštaurácia v centre Bojníc. Majú výborné čapované pivo Kaprál (polotmavé). Rýchla obsluha, super jedlo, krásne servírovanie.

Square - reštaurácia v centre. Jedálny lístok vymakaný aj výrozoro :-) Jedli sme burger a šalát a jedlo bolo naozaj vynikajúce. Na to, že je reštika v centre boli ceny primerané.

Varadero - koktailový bar. Ponúkajú aj cigary, shoty, limonády. Je tu síce drahšie, ale miesto má veľmi príjemnú atmosféru. Profesionálny personál vám zakúpenú cigaru aj zapáli aj poradí.