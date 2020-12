Hájske vodopády sú ukryté v Hájskej doline. Nachádzajú sa vedľa cesty, ktorá spája Obec Háj s Hačavou.

Po tom, čo vojdete do Obce Háj stačí ísť rovno cez celú dedinu, prejdete cez most, až sa dostanete k informačnej tabuli o Hájskych vodopádoch. Bežne tu ľudia parkujú vedľa cesty, a tak sme spravili aj my.

Hájske vodopády (A.Sz.)

V tejto lokalite nájdete cca 9 vodopádov, pričom najväčší meria viac ako 6 metra. Toto miesto je nádherné počas každého počasia. Ja osobne odporúčam sa sem vybrať po výdatnejších dažďoch, aby sme si viac užili krásu vodopádov. Toto miesto je vhodné aj na prechádzky s deťmi alebo domácim miláčikom. Niet viac čo dodať, kochajte sa fotkami :-)

Hájske vodopády (A.Sz.)

