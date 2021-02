Turniansky hrad sa týči na kopci vysokom 375m. Hrad pochádza ešte z 13. storočia a veru za priaznivého počasia ho vidieť už aj hneď z cesty smerom do/z Košíc...

Jedného krásneho decembrového dňa sme sa rozhodli, že je načase si rozhýbať žalúdky zaťažené šalátom a rezňami a vybrali sme sa na Turniansky hrad. A hoci ho nemám práve pod kopcami, v okolí je to jeden z najkrajších hradov. Parkovanie pod hradom je bezplatné a keď je "mimokoronová sezóna", tak sa viete dobre najesť pred/po túre aj v neďalekej reštaurácii.

Parkovisko pod Turnianskym hradom (A.Sz.)

Značenie z parkoviska je kúsok nejasné. Zo začiatku cítime mierny zmätok ako sa dostaneme k hradu, keďže chodník vedie celý čas popri ceste po kopčeku, ale po zahliadnutí smerovej tabule smerujúcej do chatovej oblasti sa naše pochybnosti strácajú. Cesta vedie mierne do kopca, ale nie je to nič náročné - taká light prechádzka vhodná aj s deťmi alebo so zvieratami. Aj my máme so sebou štvornohú kamošku :-)

Smerová tabuľa (A.Sz.)

Stvornohá kamoška (A.Sz.)

Keďže na hrade stále prebieha rekonštrukcia, pre dobrovoľníkov sú pripravené vedrá s vodou a pieskom, ktoré môžete vyniesť až k hradu a prispejete tak k dobrej veci. Až úplne hore vás bude sprevádzať modro značený chodník.

Piesok a voda (A.Sz.)

Pod Turnianskym hradom (A.Sz.)

Z celej stavby sa dodnes zachovali len múry a cesta vedúca k hradu.

Cesta k Turninaskemu hradu (A.Sz.)

Turniansky hrad (A.Sz.)

Celé okolie je veľmi fotogenické a plné krásnych výhľadov na široké okolie. Turistov tu nie je veľa, čo rozhodne poteší.

Na Turnianskom hrade (A.Sz.)

Turniansky hrad (A.Sz.)

Spod hradu vedie viacero turistických chodníkov napríklad do Zádielskej doliny či k Hájskym vodopádom. O Zádielskej tiesňave a Hájskych vodopádoch som už písala v minulosti :

https://szomolaiova.blog.sme.sk/c/550220/hajske-vodopady.html

https://szomolaiova.blog.sme.sk/c/537713/zadielska-tiesnava-a-okolie.html

Pod Turniansky hradom (A.Sz.)

Ako som už spomínala, dostať sa k hradu nie je nič náročné a je úplne vhodná pre malých aj veľkých. Hore nám trvala cesta niečo vyše polhodinky v pomalom tempe. Určite by padla vhod aj teplá polievočka po príchode na parkovisko, ale žiaľ na občerstvenie v reštauráciách si ešte musíme počkať. Nezostalo nám nič iné, len si zahnať hlad chlebíkom vo vajíčku a teplým čajom :-)