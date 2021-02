Vyhliadkovú vežu Maginhrad nájdete na Južnom Slovensku. Prístup k nej je možný cez viacero obcí - napríklad z Nižného Skálnika, Dolných Zahorian či z Veľkých Teriakoviec.

Oficiálny náučný chodník vedie z Nižného Skálníka. Okrem bezplatného parkoviska hneď pri jazere je výhodou aj veľmi dobre značený turistický chodník - držte sa stále zelenej.

Maginhrad (A.Sz.)

Počas celej cesty nás sprevádzajú nádherné drevené sochy, náučné tabule a za dôkladnejšie preskúmanie určite stoja aj pieskovcové bane. Žiaľ podľa toho čo vidíme sa niektoré využívajú aj na posedenie a popíjanie...

Pieskovcové bane (A.Sz.)

Nebiť môjho akčného spoločníka, asi by som si to tu len pofotila a šla ďalej, ale keďže sa pchal do každej bane, využila som jeho aktivitu a dala si spraviť pár fotiek s pánom, ktorého kolienko sa mi moc páčilo :-)

Maginhrad (A.Sz.)

Pokračujeme ďalej na rozsiahlu lúku. Ak máte šťastie, možno tu zazriete aj nejaké srny. Značenie tu síce nie je, ale musíte prejsť cez celú lúku aby ste sa dostali až k tabuli smerujúcej hore na rozhľadňu.

Smerom na Maginhrad (A.Sz.)

Ako to už býva zvykom, keď je niečo postavené na kopci, stúpanie vás neminie :-) To čo vyzeralo zdola ako mierny kopček, je riadne kopčisko a zľadovatený terén pohode tiež nepridáva. Krása prírody nás ale opäť očarí a hoci stúpame, užívame si zimný poprašok a ticho lesíka.

Smerom na Maginhrad (A.Sz.)

Čoskoro sa dostávame k rozhľadni. Maginhrad bol postavený iba v roku 2015, takže je to celkom nová stavba. Okolie dopĺňajú lavičky a altánok na posedenie.

Maginhrad (A.Sz.)

Ak čakáte výhľady na Tatry, nedočkáte sa. Hoci nám tento pohľad u nás v dolinke nie je dopriatý, nie je všetko iba o Tatrách a z Maginhradu máte za priaznivého počasia krásny výhľad na okolité dedinky, Kráľovu Hoľu či časť Maďarska.

Výhľad z Maginhradu (A.Sz.)

Pokocháme sa okolím a uvoľňujeme miesto ďalším turistom. Začínajú sa nejako zbierať, tak sa vyberieme naspäť. Celá túra mi vďaka výbornej spoločnosti ubehla ako voda - trvala cca hodinku a pol, dokopy je to nejakých 6 kilometrov a je vhodná ozaj pre každého koho neodradí jeden kopček, na ktorý musíte vyjsť. Rátajte ale s tým, že sa jedná o dosť frekventované miesto, keďže na okolí je to jediná rozhľadňa. Dúfam ale, že vás to neodradí a toho úchvatné miestečko navštívite :-)