Slovenský raj - Tomašovský výhľad

Každý turista, ktorý má pobehaný Slovenský raj, má aspoň jednu fotku z Tomašovského výhľadu. Výhľad je odtiaľ veru krásny - my sme mali možnosť zažiť Tatry ako na dlani.

Jedného krásneho lenivého nedeľného dňa, keď sme prespali budík na Kráľovu Hoľu sme sa rozhodli, že deň vyplníme aspoň menšou turistikou. Keďže nás tlačil čas do konca výzvy Spoznaj zimné Slovensko, rozhodli sme sa pre Tomašovský výhľad.

Tomašovský výhľad poznám hlavne z okruhu od Suchej Belej cez Prielom Hornádu k Letanovskému mlynu a odtiaľ k výhľadu. Na to ale čas teraz nebol. Čingov je tiež východiskový bod na mnohé túry v Slovenskom raji a tak sme sa rozhodli si odtiaľto spraviť menší okruh. O ceste do Čingova by som mala radšej pomlčať. Neviem či boli horšie úzke cesty a rozpadnutý asfalt cez Mlynky cestou tam, alebo nekonečné serpentíny cez Hnilec cestou domov. Na motorke v lete cez Hnilec? Malina. V zime na aute to až taká malina nebola. Tak ale čo človek nespraví pre to, aby sa dostal na turistiku :-)

Parkujeme teda v Čingove pri reštaurácii. Turistov je tu celkom moc, ale s parkovaním nie je absolútne žiaden problém. Nájdete tu viac parkovísk neďaleko od seba, dokonca zaparkujete v pohode aj na Ďurkovci. Všetko bezplatne samozrejme (tým si ale nie som istá, či je to tu bezplatné aj počas TOP sezóny, alebo mimo "koronovej" sezóny).

Parkovisko Čingov (A.Sz.)

Tabuľa hlási, že to máme k Tomašovskému výhľadu po žltej cca hodinku. Pristavíme sa cestou aj v Čingove-centrum, kde nájdeme bufetík s rýchlym občerstvením, celkom dobrý výber magnetiek a ak máte so sebou deti, môžete si prenajať ferratový set a vyskúšať mini ferratu priamo v centre. Deti so sebou nemáme, tak teda ideme ďalej popri pamätnej skale hore do kopca.

Čingov centrum (A.Sz.)

Ferrata Čingov (A.Sz.)

Čingov - centrum (A.Sz.)

Terén je miestami zľadovatený a miestami úplne suchý. Zvažujeme či si dáme mačky, ale ešte sa rozhodneme počkať.

Od Čingova (A.Sz.)

Od Čingova na Tomašovský (A.Sz.)

Pomaly prichádzame do Ďurkovca. Chatky sú žiaľ v tomto období prázdne a celé miesto na nás pôsobí tak trošku smutne. Za iných okolností by to tu určite žilo a bolo plné turistov. Mimochodom toto je to miesto, kde viete tiež zaparkovať. Ušetríte si tým cca polhodinku cesty.

Ďurkovec (A.Sz.)

Čaká nás mierne stúpanie v lesíku, ktoré si krátime fotením. To, že sme už skoro pri Tomašovskom výhľade nám je jasné. Turisti pribúdajú na každom kroku. A veru nie nadarmo sa hovorí, že z tohto miesta sú nádherné výhľady. Máme šťastie, že je naozaj krásne a jasné počasie. Sadáme si na skalu a užívame si túto nádhernú scenériu.

K Tomašovskému výhľadu (A.Sz.)

Tomašovský výhľad (A.Sz.)

Tomašovský výhľad (A.Sz.)

Hoci sa nikam nenáhlime, poberieme sa ďalej. Väčšina turistov sa otáča späť k parkovisku, ale necestovali sme sem skoro 3 hodiny, aby nám stačila hodinová prechádzka v Raji. Vyberieme sa smerom k Bielemu potoku po zelenej. Pod Tomašovským výhľadom nás čaká riadne klesanie. Nemáme palice, takže našľapujeme opatrne. Hore touto trasou by som určite nechcela ísť, to je taký kopec na vypľutie duše :-) Pri mostíku si spravíme pár fotiek a keďže ľad na chodníku začína byť celkom nebezpečný, dávame si mačky.

Pod Tomašovským výhľadom (A.Sz.)

Pod Tomašovským výhľadom (A.Sz.)

V úplnom tichu, bez prítomnosti ďalších turistov prichádzame k tabuli Biely potok - rázcestie. Do Bieleho potoka ústia potoky vytvárajúce tiesňavy Kyseľ a Sokolia dolina. Pokiaľ by ste chceli vyskúšať ferratu máte to odtiaľto cca 45 minút. Počas zimnej sezóny je ale Kyseľ uzatvorený, znovu ho sprístupnia až v lete.

Biely potok (A.Sz.)

Hornád (A.Sz.)

Pomaly sa dostávame na miesto, odkiaľ vidíme Tomašovský výhľad - ale zdola. Je až neuveriteľné, ako vysoko sme hompáľali nohami a pozerali na Tatry a Hornád. Po ceste stretávame odvážlivcov bez mačiek. Ej veru, toľko tanca na ľade som už dávno nevidela. Poniektorí turisti to vyriešili svojsky - šup sa pustiť dole po zadku. To že nemali pod tým zadkom nič im evidentne neprekážalo :-)

Tomašovský výhľad zdola (A.Sz.)

Ústie Biely potok (A.Sz.)

K Lesnici sa dostávame raz - dva a už nám začína byť jasné, že náš okruh pomaličky končí. Prejdeme cez posledný most a sme skoro pri parkovisku. Keby sa nestmievalo, aj by sme sa tu ešte potúlali, ale žiaľ nás ešte čaká dosť dlhá cesta domov.

Od Tomašovského na Lesnicu (A.Sz.)

Slovenský raj (A.Sz.)

Celý okruh Čingov - Tomašovský výhľad (680 m.n.m) - Pod Tomašovským výhľadom - Biely Potok - Lesnica - Čingov má necelých 7km, prevýšenie cca 370m a zabralo nám to cca 3 hodinky aj s prestávkami na fotenie a oddych na Tomašovskom. Bez mačiek by nám trvalo aj dlhšie, ale správny turista si v zime svoje zvieratká nikdy nezabudne doma :-)