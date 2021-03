Hrad Šomoška je zrúcanina hradu, ktorú nájdete v obci Šiatorská Bukovinka. Keďže tento hrad leží na hranici Slovenska a Maďarska, prístup k nemu je aj z dedinky Somoskőújfalu.

Skúšala som výstup na hrad z oboch strán - aj z tej maďarskej aj z tej slovenskej. Ale veru z tej našej slovenskej je to oveľa záživnejšie :-)

Priamo v obci Šiatorská Bukovinka je parkovisko - parkovisko je počas sezóny spoplatnené a väčšinou aj dosť plné. Tu si kupujete aj lístky hore na hrad. Keď sa necítite na prechádzku, je tu aj možnosť opekať si (drevo je vždy prichystané) alebo zabaviť deti na skvelom ihrisku, ktorému som dokonca ani ja neodolala. Veru, tá hojdačka udrží aj dospelého človeka :-)

Parkovisko pod Šomoškou (A.Sz.)

Most pri parkovisku (A.Sz.)

Prechádzame cez mostík a vchádzame do lesíka. Celý čas vedie cestička popri Bukovinskom potoku, ktorý pramení v Maďarsku. Z informačných tabúľ sa dozvedáme, že by sme tu dokonca mohli zazrieť aj Raka riečneho.

Bukovinský potok (A.Sz.)

Pod Šomoškou (A.Sz.)

Po zelenej sa dostaneme až k jazierkam, ktoré pôvodne slúžili na chov rýb. V súčasnosti si tu môžete povegetiť na lavičkách a užívať si atmosféru tohto miesta, prípadne sa napiť z prameňa.

Jazierka (A.Sz.)

Pri jazierkach (A.Sz.)

Prameň Krudy (A.Sz.)

Po miernom stúpaní sa dostávame až ku "kope kamenia" ako by to niekto nazval. V skutočnosti sa pozeráme na Kamenné more, ktoré pozostáva z bazaltu a z úlomkov hradu. Kamenné more poskytuje vhodný úkryt napríklad aj Užovke stromovej.

Kamenné more (A.Sz.)

Ďalšou zaujímavosťou je aj Kamenný vodopád. Kamenný vodopád vznikol pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, ktorá stuhla v kráteri bývalej sopky pod zemským povrchom - áno, toto je poučka odpísaná z tabule :-) Každopádne sa pozeráme na unikát, ktorý nemá páru.

Kamenný vodopád (A.Sz.)

Ako to už býva zvykom, k hradu si treba vyšľapať. Ani k hradu Šomoška nevedie rovinka a od Kamenného mora nám začínajú poriadne zaberať aj svaly na nohách ako stúpame hore po schodoch.

Pod Šomoškou (A.Sz.)

Čoskoro prichádzame k hradu a mne ten pohľad opäť vyráža dych. Hrad založili medzi 13 a 14.storočím a bol postavený z čadičových kvádrov, ktoré boli ťažené priamo pod hradom. Podoba pôvodného hradu nie je celkom jasná, ale v stredoveku sa rozrástla o gotický palác a vstupnú vežu. Neskôr sa rozšírila o baštu a ďalšie budovy. Prechádzame cez vstupnú bránu a vydávame sa na prieskum.

Hrad Šomoška (A.Sz.)

Vstupná brána (A.Sz.)

Hrad Šomoška (A.Sz.)

Výhľady z hradu sú prekrásne, dokonca vidíme v diaľke aj hrad Salgó (Maďarsko).Máme krásne slnečné počasie, atmosféra tohto miesta je čarovná a ja neodolám a fotím si každý kút hradu.

Hrad Šomoška (A.Sz.)

Hrad Šomoška (A.Sz.)

V diaľke vidieť Salgó (A.Sz.)

Myslím, že je úplne zbytočné rozpisovať sa viac o hrade Šomoška. Určite ak pôjdete okolo, tak sa tu zastavte. Okrem návštevy hradu si viete spraviť aj okruh na Mačaciu a odtiaľ späť k parkovisku. Túto trasu Vám nafotím a opíšem neskôr. Od parkoviska to máte hore do hodinky a uvidíte, že keď raz zažijete atmosféru tohto hradu, už sa sem budete vracať pravidelne :-)